Buzoiancă sechestrată în apartament O buzoianca in varsta de 31 de ani a fost salvata in ultimul moment de polițiștii din Germania, dupa o solicitare a ofițerilor din cadrul IP Buzau. Femeia fusese sechestrata intr-un apartament, iar rapitorul ceruse o recompensa de 20.000 de euro pentru a nu o ucide sau o vinde pe femeie. Potrivit unui comunicat de … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O buzoianca in varsta de 31 de ani a fost salvata in ultimul moment de polițiștii din Germania, dupa o solicitare a ofițerilor din cadrul IP Buzau. Femeia fusese sechestrata intr-un apartament, iar rapitorul ceruse o recompensa de 20.000 de euro pentru a nu o ucide sau o vinde pe femeie. Potrivit unui…

- O buzoianca, in varsta de 31 de ani, sechestrata și amenințata cu moartea de un turc, intr-o locuința din Germania, a fost salvata in urma unei operațiuni in forța a autoritaților germane, in baza datelor oferite de polițiștii buzoieni. S-a intamplat luni, 31 iulie, IPJ Buzau dand azi detalii despre…

- Crima in Timișoara. O dubla crima a avut loc la Timisoara, marti seara. Doi varstnici au fost atacati de o persoana necunoscuta in apartament, iar nepotul lor, venit sa verifice ce s-a intamplat, a surprins suspectul in casa. A fost la randul sau injunghiat. Politistii il cauta acum pe criminal, fiind…

- Un barbat din județul Buzau a ajuns in arestul poliției, acuzat ca și-a exploatat iubita, trimițand-o sa se prostitueze in Germania. Timp de aproximativ doi ani, tanara de 24 de ani, din Ialomița, a fost obligata sa se prostitueze in Manheim (Germania).

- Un incendiu a izbucnit, in jurul orei 11:30, la un apartament din cartierul buzoian Micro XIV. ,,La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale de stingere, AUTOSCARA, descarcerarea și o ambulanța SMURD. Incendiul se manifesta cu ardere mocnita, dar cantitați mari de fum. La momentul acesta s-a patruns…

- Un incendiu a izbucnit, in jurul orei 11:30, la un apartament din cartierul buzoian Micro XIV. ,,La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale de stingere, AUTOSCARA, descarcerarea și o ambulanța SMURD. Incendiul se manifesta cu ardere mocnita, dar cantitați mari de fum. La momentul acesta s-a patruns…

- ISU Buzau - Incendiu apartament micro XIV La fata locului s au deplasat 2 autospeciale de stingere, AUTOSCARA, descarcerarea și o ambulanta SMURD. Incendiul se manifesta cu ardere mocnit, dar cantitați mari de fum. La momentul acesta s-a patruns in apartament și se identifica și sting focarele, concomitent…

- Tragedie, joi dimineata, la Buzau! O persoana si-a pierdut viata intr-un incendiu izbucnit din cauze deocamdata necunoscute, intr-un apartament. Potrivit ISU Buzau, pompierii au fost solicitati sa intervina la stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament din municipiul Buzau. Pompierii au salvat…