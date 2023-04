Intre evenimentele pe care le organizeaza in turneul de promovare a albumului „Descantec” și alte evenimente, cum ar participarea sa intr-unul din spectacolele de deschidere a Capitalei Culturale 2023 – Timișoara”, Dora Gaitanovici și-a facut timp sa impartașeasca din experiența ei ca artist in fața a 650 de femei care au luat parte la Conferința … Articolul Buzoianca Dora Gaitanovici, pe scena de leadership feminin din Cluj apare prima data in Opinia Buzau .