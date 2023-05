Buzoiancă de 35 de ani, moartă în accident O buzoianca in varsta de 35 de ani și-a pierdut viața, in aceasta seara, intr-un accident de circulație produs pe Drumul județean DJ 203D. Tragedia s-a produs luni seara, in timp ce femeia conducea autoturismul dinspre localitatea Pietroasele inspre DN 1B. Potrivit datelor poliției, la un moment dat, șoferița in varsta de 35 de ani, … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

