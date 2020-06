Buzoian, „experiment” cu o bucată de carne Faptul ca ne hranim cu alimente pline de chimicale ține deja de domeniul evidenței și, din pacate, de cel al normalitații. In vartejul sarcinilor zilnice uitam sa avem grija de sanatate, iar cel mai mare rau pe care ni-l putem face este chiar un element esențial, care ne ține in viața: alimentația. Daca despre portocalele … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O pereche de frați gemeni identici din Statele Unite ale Americii a facut un experiment, timp de trei luni, in care unul dintre ei a avut o dieta vegana, iar celalalt una normala, ce a inclus și carne.

- Elit Cugir, unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata mezelurilor, achizitionat in 2017 de grupul Smithfield de la antreprenorul Dorin Mateiu, a raportat in anul 2019 o cifra de afaceri de peste 495,1 mil. lei (104,5 mil. euro), in crestere cu 19% fata de anul precedent, potrivit calculelor…

- (Sursa foto: www.agnetwest.com) Dupa ce la sfarsitul lunii aprilie ambasadorul R.P. Chineze la Canberra, Cheng Jingye, a amenintat Australia ca tara sa va opri importurile de carne de vita, metale si produse alimentare si nu va mai trimite studenti si turisti, la 12 mai Beijingul a anuntat deja primele…

- Criza COVID-19 zdruncina activitatea crescatorilor de porci din tara, si-asa puternic loviti de pesta porcina africana. Acestia avertizeaza ca, fara un sprijin financiar din partea statului pe tot lantul de productie a carnii de porc, piata romaneasca se apropie repede de o criza alimentara fara precedent.

- Intrebare: Pot sa merg sa-mi cumpar carne de miel de la agentul economic autorizat de unde imi cumparam in fiecare an? Ce trec pe declaratie ? Raspuns: Da, dar trebuie sa aveti asupra dumneavoastra cartea de identitate si declaratia pe propria raspundere, in care bifati punctul 2 (asigurarea de bunuri…

- In perioada 10 18 aprilie, in pietele agroalimentare din municipiul Constanta administrate de Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public si Privat" se va comercializa carne de miel pentru Sarbatorile Pascale, de la producatori avizati de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor…

- O firma din Iași care administreaza restaurantul Ciorbarie a fost sancționata dupa ce a fost identificata o cantitate de aproximativ 30 de kilograme de carne expirata. Societatea este controlata de catre un barladean și un bucureștean. Aceștia susțin ca marfa nu a fost scoasa la vanzare. S-au ales cu…