- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au fost alertati astazi, 1 octombrie 2023, cu privire la un accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme, produs in comuna Merisani.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au fost alertati…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au fost alertati aseara, 15 septembrie 2023, cu privire la un accident rutier produs in orasul Costesti, in care un autoturism s ar fi rasturnat.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges au fost alertati…

- Patru persoane, intre care un minor de 4 ani, au fost ranite intr-un accident rutier produs pe DN 15, in localitatea Hangu, de un sofer beat si fara permis de conducere, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit faptul ca,…

- Pompierii militari din Aiud au fost solicitați sa intervina pentru acordarea primului ajutor medical și descarcerare, la un accident rutier produs pe DN 1, la Decea. „Detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru acordarea primului ajutor medical și descarcerare la un accident rutier produs pe DN 1,…

- Un polițist din județul Arad se zbate intre viața și moarte in urma unui accident rutier care a avut loc in seara zilei de 22 august 2013 intre satul Ionești (județul Arad) și Ocișoara (județul Hunedoara)

- Sfarșit cumplit, pentru o tanara in varsta de numai 21 de ani, din municipiul Buzau. Fata a murit astazi, intr-un accident rutier produs pe DN2 E85, la ieșirea din municipiul Ramnicu Sarat spre Focșani. Astazi, tanara se afla in mașina unei prietene, deplasandu-se pe direcția Buzau catre Vrancea. La…

- Un tanar in varsta de 24 de ani, din Bacau, și-a pierdut viața duminica dupa-amiaza, dupa ce mașina pe care o conducea a fost implicata intr-un grav accident rutier produs pe E85. Tragedia care a curmat viața unui om s-a produs in jurul orei 18:00, la limita județelor Buzau și Ialomița. Primele cercetari…

