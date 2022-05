Stiri pe aceeasi tema

- Romania va ajuta R. Moldova in cazul unei agresiuni, mai spune un oficial de la Kiev. „Ei sunt acelasi popor", a precizat el. Kremlinul a calificat drept „provocatoare" declaratiile consilierului presedintelui Zelenski. Ucraina este in stare sa rezolve problema transnistreana „cat ai pocni din degete",…

- Un cimitir al eroilor romani a fost vandalizat in Republica Moldova, iar Ambasada Romaniei din Chișinau a transmis un protest. Incidentul s-a produs in localitatea Falești, unde au fost inhumați peste 300 de militari ai Armatei Romane cazuți in cel de-al doilea Razboi Mondial. Fotografii ale unor cruci…

- De Ziua mondiala a sanatații, Republica Moldova s-a aliniat pe harta turismului medical mondial. Ieri, 6 aprilie, la Chișinau, a fost lansata Asociația de Turism Medical din Moldova – un pas important in dezvoltarea și promovarea serviciilor medicale din țara noastra, transmite oficial. Potrivit unui…

- Deputatul PAS, Dumitru Alaiba, nu pierde nici o ocazie de-al „atinge” pe Ion Ceban. Acesta se arata nemulțumit de tacerea lui Ceban, fața de genocidul din Bucea, Ucraina. Alaiba afirma ca, atunci cand s-a negociat de catre Republica Moldova cu Federația Rusa prețul la gaz, iar cand a fost aplicat sechestru…

- Sala de sport a municipiului Targu-Mureș a gazduit, la sfarșitul saptamanii trecute, Cupa Romaniei la lupte greco-romane pentru juniori, U17. La startul competiției, organizata exemplar de catre gazde, s-a prezentat și echipa Liceului cu Program Sportiv (LPS) Suceava, echipa pregatita de antrenorii…

- „Suntem profund ingroziți de imaginile civililor uciși in orașul Bucha”, Ucraina, ne anunța Ministerul de Externe al R. Moldova. „Republica Moldova condamna cu fermitate masacrul asupra civililor iar cei responsabili trebuie trași la raspundere. Transmitem sincere condoleanțe familiilor victimelor și…

- Starea de urgenta declarata de Republica Moldova in contextul situatiei din Ucraina include si inchiderea spatiului aerian, inclusiv pentru zborurile de pasageri. Aeroportul Bacau este solicitat sa primeasca zboruri care aveau destinatia Chisinau. Primele curse care au aterizat astazi au fost din Israel…

- Noul Ambasador al SUA in Republica Moldova, Kent D. Logsdon a publicat un video de salut adresat moldovenilor. „Sunt onorat sa fiu urmatorul ambasador al SUA in Republica Moldova. Eu și soția mea Michelle, impreuna cu cainele nostru Henry, așteptam cu nerabdare sa ajunge in curand la Chișinau”,…