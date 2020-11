Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in aceasta seara intr-o vizita la Buzau, șeful Cancelariei Prim-ministrului, Ionel Danca, a declarat intr-o conferința de presa, ca vor fi amenajate 19 centre de vaccinare anti-COVID in județul Buzau, dispuse in 12 localitați. “In momentul de fața, la nivelul județului Buzau sunt in pregatire…

- Guvernul a majorat cuantumul sporului de conditii deosebit de periculoase de care beneficiaza cadrele sanitare care lucreaza in unitatile medicale care trateaza pacientii cu COVID-19, dar si personalul care se ocupa de transportul acestora. „A fost adoptata o ordonanța de urgența care majoreaza sporul…

- Sporul pentru personalul medical și auxiliar care ingrijește pacienții cu Covid a fost majorat pana la 85% din salariul de baza, a declarat, sambata, șeful Cancelariei premierului, Ionel Danca, conform Hotnews. Potrivit acestuia, vineri a fost adoptata o ordonanța de urgența care majoreaza sporul pentru…

- Guvernul a aprobat in ședința de vineri seara strategia de vaccinare impotriva noului coronavirus, a anunțat sambata seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. Hotararea de guvern stabilește care sunt categoriile prioritare la vaccinare: angajatii din domeniul Sanatatii, asistentei sociale, cei din…

- Guvernul a aprobat, in prima lectura, proiectul de ordonanta de urgenta prin care se suplimenteaza bugetul alocat programului de granturi pentru capital de lucru pentru companiile afectate de COVID-19 cu suma de 500 de milioane de euro, a declarat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca,…

- Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta prin care pacientii asimptomatici sau cu forme usoare de COVID-19 vor fi monitorizati si asistati medical de catre medicii de familie, urmand ca pentru acest serviciu medicii de familie sa primeasca 105 lei pentru un pacient, a declarat seful Cancelariei…