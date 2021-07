Stiri pe aceeasi tema

- Romania - peste 26.000 de persoane vaccinate anti-COVID in ultimele 24 ore Foto: https://www.facebook.com/ROVaccinare/ În România peste 26.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore. Mâine va sosi o noua transa de 60.000 de doze de…

- Peste 31.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, fiind inregistrate 17 reactii adverse, a anuntat, luni, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Dintre acestea doar 11.745 au primit prima doza de vaccin, restul fiind la doza de…

- Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in Bucuresti pe cale terestra, precizeaza Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19.Conform Agerpres , dozele de vaccin vor fi distribuite dupa cum urmeaza: Centrul…

- Capitala reușește sa se mențina pe primul loc in clasamentul vaccinarii, cu 36,05 la suta din populație imunizata cu cel puțin o doza. Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind vaccinarea impotriva Covid-19 a anunțat, joi, situația vaccinarii pe fiecare județ, raportat la populație. Astfel,…

- Capitala conduce in topul pe județe al vaccinarilor impotriva coronavirusului, cu o rata de acoperire de 33,88 la suta, urmata de județul Cluj, unde acoperirea vaccinala este de 30,27 la suta, apoi alte județe, toate sub 24 la suta, conform datelor publicate de „Newsweek Romania” valabile in data de…

- Peste 90.000 de persoane vaccinate anti-Covid, in Romania, in ultimele 24 de ore. Au fost raportate peste 100 de reacții adverse In Romania, in ultimele 24 de ore, peste 90.000 de persoane au fost vaccinate, arata Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19.…

- Topul vaccinarii pe județe: Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a publicat, marți, pentru prima data, situația vaccinarii pe județe. In topul vaccinarii se afla municipiul București, urmat de Cluj, Timiș și ... The post Topul VACCINARII pe județe:…

- Cetatenii vaccinati anti-COVID-19 in strainatate cu prima doza si care vor sa faca rapelul in Romania trebuie sa aleaga un centru de vaccinare din tara noastra si sa il contacteze cu minimum 72 de ore inainte de inoculare. Ei se pot imuniza in centrele fixe fara programare – anunta Comitetul National…