- 109 DECESE au fost inregistrate in randul pacienților cu COVID-19, in ultimele 24 de ore. 1289 de pacienți se afla in stare grava la ATI. In intervalul 13.12.2020 (10:00) – 14.12.2020 (10:00) au fost raportate 109 decese (60 barbați și 49 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați...…

- Autoritațile transmit ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 14182 de persoane (dintre care 13547 adulți și 522 copii). Vestea buna este ca pana azi au fost vindecate 7999 de persoane.

- Ziarul Unirea 161 de decese in randul pacientilor cu COVID-19, in ultimele 24 de ore: Cel mai tanar, din categoria de varsta 30-39 ani. 1.249 de romani, in stare grava la ATI 161 de decese au fost inregistrate in randul pacientilor cu COVID-19, in ultimele 24 de ore, dintre care cel mai tanar din categoria…

- Ziarul Unirea 131 de decese in randul pacientilor cu COVID-19 in ultimele 24 de ore: Cei mai tineri, din categoria de varsta 40-49 de ani. 1.174 pacienti la ATI 131 de decese au fost inregistrate in randul pacientilor cu COVID-19 in ultimele 24 de ore. 1.174 pacienti se afla in stare grava la ATI. Cei…

- Ziarul Unirea 168 de decese in randul pacientilor cu COVID-19 in ultimele 24 de ore: Cei mai tineri, in categoria de varsta 40-49 de ani. 1.174 pacienti la ATI 168 de decese au fost inregistrate in randul pacientilor cu COVID-19 in ultimele 24 de ore. 1.174 pacienti se afla in stare grava la ATI. Cei…

- Direcția de Sanatate Publica Buzau confirma decesul a doua persoane infectate cu Srs Cov-2. Este vorba despre o pacienta in varsta de 70 de ani, care s-a prezentat la UPU a Spitalului Judetean de Urgența Buzau cu simptomatologie respiratorie, in forma grava. Ea a fost confirmata cu SARS CoV-2 și transferata…

- Ziarul Unirea 86 de decese in randul pacientilor cu COVID-19 in ultimele 24 de ore: Cei mai tineri, in categoria de varsta 30-39 de ani. 1.056 pacienti la ATI 86 de decese au fost inregistrate in randul pacientilor cu COVID-19 in ultimele 24 de ore. 1056 pacienti se afla in stare grava la ATI. Cei mai…

- Bolile cardiovasculare continua sa ocupe locul intai, urmate de bolile renale cronice si de cancer ca factori de risc de deces pentru pacientii infectati cu noul coronavirus, arata o analiza publicata pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica, informeaza AGERPRES.Analiza orientativa…