Buzăul înregistrează al 13-lea caz de COVID-19. Opt s-au vindecat deja Potrivit datelor furnizate, luni, de catre Grupul de comunicare strategica, in județul Buzau, sunt confirmate 13 cazuri de infectare cu COVID 19, alte 8 cazuri fiind vindecate. In prezent, se afla in carantina un numar de 493 de persoane, iar pentru alte 2.306 de persoane a fost luata masura izolarii la domiciliu. In ultimele 24 de ore, 118 jandarmi buzoieni au asigurat, atat transporturile care doar au tranzitat județul Buzau, cat și cele cu persoane duse catre centrele de carantina instituite la nivel județean. Zilnic, 28 de jandarmi sunt in dispozitivele de ordine publica instituite la centrele… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

