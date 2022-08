Stiri pe aceeasi tema

- Peste 57.300 de imobile au fost vandute, in iulie, cu aproape 4.400 mai multe fata de luna precedenta, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) transmis, vineri. In iulie au fost comercializate, la nivelul intregii tari, 57.310 imobile, cu 4.364 mai…

- In primele șase luni din acest an au fost vandute, la nivel național, peste 85.000 de case, fiind inregistrata o creștere de 3,4 la suta fața de aceeași perioada a anului trecut. Potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI), cele mai multe tranzacții au fost inregistrate,…

- “Peste 85.000 de case si apartamente au fost vandute in Romania in primele sase luni din acest an, in crestere cu 3,4% fata de perioada similara din 2021, in timp ce numarul de locuinte vandute in Bucuresti si Ilfov a crescut anual cu 16,6%”, releva un raport intocmit de compania de consultanta imobiliara…

- In primul semestru la nivel national numarul locuintelor tranzactionate a crescut cu numai 3% fata de S1 2021 in timp ce in Bucuresti volumele au urcat cu 19%, potrivit datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).

- Guvernul a modificat legislatia vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan. Astfel, sunt aduse clarificari in privința aspectelor referitoare la obligatia calcularii, retinerii, virarii si declararii impozitului de 80%, perceput in cazul intentiei de revanzare a terenurilor, inaintea implinirii…

- Guvernul a adoptat o Ordonanța de Urgența care modifica și completeaza Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societaților ce dețin in administrare terenuri proprietate publica…

- Proprietarii terenurilor agricole situate in extravilan au obligația sa le utilizeze exclusiv in vederea desfașurarii activitaților agricole de la data cumpararii, iar in situația in care pe terenul agricol exista investiții agricole pentru culturile de pomi, vița-de-vie, hamei și irigații exclusiv…

- Aurel Balașoiu, deputat PSD de Argeș: Modificare importanta la legea privind vanzarea terenurilor agricole! O propunerea legislativa pentru modificarea Legii privind reglementarea vanzarii terenurilor agricole a fost votata la Camera Deputatilor, for decizional, iar documentul prevede posibilitatea…