Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate de milion de persoane s-au vaccinat impotriva COVID cu a treia doza, iar una din cele mai in varste persoane care s-a imunizat cu a treia doza este Zoea Baltag, in varsta de 105 ani, potrivit paginii de Facebook Ro Vaccinare. Doamna Zoea Baltag, in varsta de 105 ani, a primit astazi,…

- Județul Buzau a depașit, marți, pragul de 500 de decese raportate de la inceputul pandemiei de Covid-19. De asemenea, miercuri au fost inregistrate alte cinci decese, numarul acestora ajungand la 513. Ce-i drept, avand in vedere situația actuala in care se afla Romania, cu spitale pline ochi de pacienți…

- Romania a primit ajutor din Italia sub forma a 5.200 de doze de plasme cu anticorpi monoclonali. Vor putea fi folosite doar pentru tratamentul cazurilor medii și foarte important este sa fie administrate la debutul bolii, pentru a preveni complicațiile. Acești anticorpi, daca sunt administrați la timp,…

- O noua lista cu clasificarea țarilor in funcție de rata de incidența cumulata a cazurilor de COVID, adoptata joi de Comitetul Național pentru Situații de Urgența, a intrat in vigoare duminica la ora 0.00. Cei vaccinați impotriva COVID-19 nu trebuie sa stea in carantina daca vin din zone aflate pe lista…

- 12.026 de persoane au primit vaccinul impotriva Covid-19, cu prima doza sau rapel, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor comunicate luni, 20 septembrie, de Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul este in creștere fața de ziua precedenta,…

- Peste 10.800 persoane au fost vaccinate anti-COVID, in ultimele 24 de ore, conform datelor transmise, vineri, de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul este in usoara scadere fața de ziua precedenta. Cel mai recent bilant al vaccinarii…

- In ultimele 24 de ore, doar 5.544 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, arata datele transmise duminica de Comitetul Național pentru Campania de Vaccinare. Este cel mai slab bilanț din 3 ianuarie 2021 pana astazi – atunci au fost imunizate 354 de persoane. Cel mai recent bilant al vaccinarii anti-COVID…

- Doar 7.987 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, arata datele publicate duminica, 25 iulie, de Comitetul Național de Vaccinare (CNCAV). Este cel mai slab bilanț din 3 ianuarie incoace. Atunci au fost imunizate la COVID 354 de persoane.Un bilanț aproape de cel de astazi a fost raportat…