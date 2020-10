Buzăul a ajuns județul cu cei mai mulți șomeri din țară Clasamentul publicat de Agenția Naționala a Forței de Munca arata ca in județul Buzau este inregistrat cu cea mai mare rata a șomajului, 7,15%. Concret, județul a atins la finalul primelor opt luni din acest an 12.280 de șomeri. Buzaul a inceput anul 2020 cu o rata a șomajului de 6,58%, insa inegistrarea celor 984 de noi șomeri a facut ca opt luni mai tarziu rata șomajului sa ajunga la 7,15%, cea mai mare din țara. Județul Buzau se afla printe primele din țara și cand vine vorba despre șomerii neindemnizați. Mai exact, 10.097 dintre șomerii inregistrați sunt neindemnizați. Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

Sursa articol si foto: stiridebuzau.ro

