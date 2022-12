Buzău: Un șofer băut, reținut după ce a lovit mortal un băiat de 15 ani Un șofer in stare de ebrietate a fost reținut dupa ce a lovit mortal un adolescent de 15 ani intr-o localitate din Buzau. Soferul, de 58 de ani, din localitatea buzoiana Vadu Pasii, care vineri seara a accidentat mortal un copil de 15 ani, fiind in stare avansata de ebrietate, a fost retinut de politisti, la finalul audierilor. In vara, barbatul a avut permisul suspendat tot pentru consum de alcool. Conform IPJ Buzau, barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, urmand a fi prezentat instantei in cursul zilei cu propunerea de arestare preventiva pentru comiterea infractiinilor de ucidere din culpa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

