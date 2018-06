Stiri pe aceeasi tema

- Realizarea la Buzau a primei trecere de pietoni 3D din Romania a produs ecouri in presa internaționala. Dupa ce, anul trecut, presa a prezentat „zebra” 3D realizata in fata Liceului de Arte „Margareta Sterian”, o jurnalista din Australia se arata interesata de proiectul de la Buzau. Potrivit viceprimarului…

- Trecerea de pietoni 3D realizata in fata Liceului de Arte „Margareta Sterian” intra in atentia presei international. Potrivit viceprimarului Ionut Apostu, un jurnalist de la ABC News Australia si-a manifestat interesul de a realiza un material despre proiectul realizat de in colaborare cu Primaria Buzau.…

- Trecerea de pietoni 3D din Buzau, in atenția unei televiziuni din Australia. Prima trecere de pietoni tridimensionala din Romania ar putea deveni subiectul unui reportaj realizat de o echipa de jurnaliști australieni. Viceprimarul Buzaului Ionuț Apostu susține ca a fost contactat de un jurnalist de…

- Trecerea de pietoni 3D realizata in fața Liceului de Arte „Margareta Sterian” intra in atenția presei international. Potrivit viceprimarului Ionuț Apostu, un jurnalist de la ABC News Australia și-a manifestat interesul de a realiza un material despre proiectul realizat de in colaborare cu Primaria Buzau.…

- Trecerea de pietoni 3D realizata in fata Liceului de Arte „Margareta Sterian” intra in atentia presei international. Potrivit viceprimarului Ionut Apostu, un jurnalist de la ABC News Australia si-a manifestat interesul de a realiza un material despre proiectul realizat de in colaborare cu Primaria Buzau.

- Tinerii formeaza primul grup de inițiativa din Romania pentru susținere invațamantului tehnic și profesional. Elevii, aleși dintr-un numar de peste 270 de candidați, iși vor reprezenta colegii și vor aduce schimbarea din interior in cadrul sistemului educațional. Membri ligii au participat deja la primele…

- O romanca a murit la Roma, dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni. Femeia de 37 de ani nu a avut nicio șansa, fiind spulberata de o mașina și apoi proiectata pe contrasens, sub roțile unei camionete. Accidentul a avut loc marți seara, in zona localitații Tor Lupara, situata la periferia Romei,…

- Locuitorii sectorului Rascani se pot lauda cu prima trecere de pietoni fosforescenta din Capitala. Lucrarea a fost executata absolut gratis de o companie din Romania, iar initiativa a venit din partea pretorului.