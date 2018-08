Buzău: Tractoristul autor al accidentului de la Pogoanele soldat cu 12 victime, în arest preventiv Autorului accidentului rutier produs joi, pe DN 2C, pe raza orasului Pogoanele, si soldat cu ranirea a 12 persoane, un tractorist in varsta de 40 de ani din aceeasi localitate, a primit vineri dupa amiaza mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, aflat sub influenta alcoolului, tractoristul nu a acordat prioritate unui microbuz de transport calatori in momentul patrunderii pe DN 2C, din impact microbuzul s-a rasturnat si a acrosat un autoturism care circula din sens opus, el fugind apoi de la locul accidentului. Purtatorul de cuvant al IPJ Buzau, agentul sef Mihai… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

