DSVA Buzau a primit joi seara confirmarea existentei pestei porcine africane in exploatatia din localitatea Puiesti, cei 80 de porci de aici fiind ucisi, a anuntat purtatorul de cuvant al Prefecturii Buzau, Gabriel Cozma. Potrivit sursei citate, s-a realizat dezinfectia exploatatiei, au fost informati locuitorii din zona, perimetrul a fost izolat si circulatia animalelor si a carnii interzisa. "La primele ore ale diminetii de joi am fost instiintat de un crescator de animale din satul Puiesti de Jos despre faptul ca un numar de doua porcine au murit pe parcursul noptii in incinta spatiului unde…