- Sapte focare COVID-19 sunt active in judetul Buzau, printre institutiile unde acestea au fost declarate numarandu-se sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Buzau si Caminul pentru persoane varstnice "Sfintii Constantin si Elena" din Costesti, unde au fost confirmate cele mai multe cazuri,…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, la nivelul județului Buzau sunt active șapte focare de infecție cu SARS-CoV-2. Printre acestea se afla un camin de batrani din Costești și unul din Aldeni. In urma anchetei epidemiologice desfașurate de inspectorii DSP Buzau la Caminul pentru persoane varstnice…

- Cinci focare de COVID-19 active se inregistreaza, in prezent, in judetul Vrancea, dintre care doua la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) ‘Sf. Pantelimon’ Focsani, in sectiile de Psihiatrie si Boli Infectioase, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. ‘In prezent, la nivelul…

- Cinci focare de COVID-19 active se inregistreaza, in prezent, in judetul Vrancea, dintre care doua la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) "Sf. Pantelimon" Focsani, in sectiile de Psihiatrie si Boli Infectioase, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, informeaza Agerpres.Citește…

- In judetul Buzau sunt 11 focare active de coronavirus, potrivit ultimelor centralizari raportate de Directia de Sanatate Publica si Institutia Prefectului.Conform unei raportari transmise, marti, in Buzau, focare active de coronavirus sunt la Centrul rezidential pentru recuperarea si reabilitarea…

- Raed Arafat, seful Departamentul pentru Situatii de Urgenta, a anuntat ca sunt in crestere cazurile active de Covid-19, dar cele mai multe sunt usoare. El a precizat ca jumatate din cazurile de vineri au aparut in Bucuresti, Ilfov, Arges si Prahova, informeaza News.ro. "Cazurile active cresc, care nu…

- Toate cadrele medicale și pacienții internați pe secția ORL a Spitalului Județean de Urgența (SJU) Buzau vor fi testați pentru a se stabili daca sunt infectați cu noul coronavirus. Decizia a fost luata in urma anchetei epidemiologice a DSP Buzau, dupa ce un medic de pe ORL a fost depistat ieri pozitiv.…

- In afara de cele șapte cadre medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgența, in ultimele 24 de ore au mai fost confirmate patru cazuri noi. In timp ce la nivel național se pare ca evoluția epidemiologica a intrat ușor pe curba descendenta, la nivelul județului Buzau asistam la o creștere a numarului…