Potrivit primarului localitatii Iulian Manea, Scoala Sapoca este prima unitate din Romania reabilitata energetic cu fonduri din PNRR, iar in urma lucrarilor s-a obtinut o reducere a consumului de energie cu 52%. Lucrarile propriu zise s-au derulat doar pe perioada vacantei de vara, dar timpul de implementare a fost de 10 luni restul timpului fiind folosit pentru proiectere. In urma finalizarii lucrarilor, a fost introdusa incalzire in pardoseala in toate salile de clasa, au fost montate pompe de caldura si panouri fotovoltaice pentru a asigura in totalitate consumul de energie electrica, dar si…