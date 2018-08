Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost lovita, sambata, de un TIR pe trecerea de pietoni in localitatea buzoiana Posta Calnau. Acesta a fost ranit si a fost preluat de o Ambulanta. "Pietonul a fost preluat de...

- Accident rutier produs in urma cu scurt timp pe DN 2 E85 in Posta Calnau. Din primele date, se pare ca un pieton a fost lovit de un TIR chiar pe trecerea de pietoni. Pietonul a fost preluat de ambulanta si din prima estimare are fractura membru inferior. Traficul se desfasoara ingreunat, dirijat de…

- Accident rutier cu doi raniti pe DJ 203 D in afara localitatii Tintesti, la intersectia catre Pogonele. Un auto nu a acordat prioritate si a lovit alt autoturism in intersectie. Cei doi raniti, barbati, din autoturismul lovit au fost preluati de ambulanta si transportati la spital. UPDATE Din primele…

- Un barbat in varsta de 87 de ani din localitatea buzoiana Stalpu a fost accidentat grav marti, ajungand in coma la spital dupa ce a fost lovit de un autovehicul apartinand unei firme de curierat. Barbatul ar fi traversat DJ 203 prin spatele unui autovehicul care colecta gunoi fara sa se asigure. "Barbatul…

- Un atelaj hipo condus de un carutas in varsta de 70 de ani in stare de ebrietate a fost lovit de doua automobile care circulau din sensuri opuse pe DN 2, la iesire din municipiul Ramnicu Sarat catre Focsani, scrie Agerpres. Traficul rutier a fost restrictionat miercuri timp de aproape o ora. Potrivit…

- Un grav accident s-a produs luni dimineata. Un cioban, in varsta de 59 de ani, a fost lovit de un tren de calatori care se deplasa pe ruta Buzau - Constanta, intre Baraganu si Murgeanca, in zona localitatii Valea Ciorii. In ajutorul barbatului, care se afla in stop cardiac, la sosirea echipajelor…

- Un copil de 5 ani a fost lovit, luni dupa-amiaza, de o ambulanta aflata in misiune, pe o trecere de pietoni din Constanta. El a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale.Potrivit polițiștilor constanțeni, accidentul s-a petrecut luni dupa-amiaza, cand șoferul unei ambulanțe care se ...