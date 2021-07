Peste 20 de locuinte din localitatile Magura si Unguriu au fost inundate in urma ploilor abundente cazute in cursul dupa-amiezii de miercuri in judetul Buzau, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.



Potrivit reprezentantilor institutiei, pompierii militari au actionat mai mult de zece ore pentru evacuarea apei din casele oamenilor, intervenind si pentru devierea unui curs de apa ce punea in pericol patru locuinte.



"Fenomenele meteo periculoase prognozate ieri prin codul portocaliu emis de ANM au produs pagube insemnate pe raza localitatilor Unguriu si Magura.…