Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) trage un semnal de alarma, dupa valul de cutremure din Romania. Potrivit specialiștilor, cel mai puternic cutremur care poate avea loc in zona seismica Vrancea este de 8,1 grade. Conform Proiectului RO-RISK, cel mai puternic cutremur ce poate avea…

- Romania este una dintre țarile cu cele mai mici procente de locuințe asigurate la dezastre naturale, cum ar fi cutremurele sau inundațiile. Chiar și așa, cele 1,85 de milioane de locuințe acoperite printr-o polița de catastrofa arata o medie de 20 la suta a cladirilor asigurate, procent care ne-ar plasa…

- In urma cutremurelor din Turcia, mii de cetațeni au ramas pe strazi, iar din cauza temperaturilor scazute, ei risca acum sa moara de frig. In ceea ce privește Romania, situația ar fi la fel de catastrofala, avand in vedere situația din județele cele mai expuse la dezastre naturale.

- Romania este una dintre țarile cu cele mai mici procente de locuințe asigurate la dezastre naturale, cum ar fi cutremurele sau inundațiile . Chiar și așa, cele 1,85 de milioane de locuințe acoperite printr-o polița de catastrofa arata o medie de 20% a cladirilor asigurate, procent care ne-ar plasa macar…

- Cutremurul din Turcia readuce in discuție problema cladirilor cu risc seismic din Romania. Sute de imobile ar putea sa fie distruse in urma unui seism violent, insa consecințele nu se reduc doar la atat. Ce s-ar intampla in tara in cazul unui cutremur puternic. Un șef SMURD atrage atenția: „Cand se…

- Peste 10% (0,4%) din populatia UE din orase traia in 2021 intr-o gospodarie afectata de povara costurilor legate de locuinta, in timp ce procentul corespunzator pentru mediul rural era de 6,2%, arata datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Cea mai mare povara a costurilor…

- Protestul national declansat de Federatia Nationala Sindicala „Ambulanta” din Romania (FNSAR) va continua prin organizarea de noi actiuni sindicale, in situatia in care premierul Romaniei nu va invita la discutii reprezentantii sindicali in vederea analizei si solutionarii favorabile a problemelor cu…

- Un cutremur puternic s-a produs sambata dimineața in Romania, dar au fost afectate mai multe țari, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina, a anunțat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. In ziua de sambata, 17.12.2022, 07:42:58 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica…