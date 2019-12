Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, la ora 11.00, in centrul orasului Buzau a inceput mitingul pentru sustinerea cercetatorului Costel Vinatoru, demis de ministrul Agriculturii Adrian Oros. Protestul are drept scop inecrcarea de a-l determina pe ministrul Agriculturii, Adrian Oros, sa revina asupra deciziei prin care l-a demis…

- Actorul buzoian Dan Puric a transmis, astazi, un mesaj de susținere pentru fostul director al Bancii de Gene Buzau, destituit din funcție de Guvernul Orban fara nicio notificare prealabila. „Destituirea domnului Costel Vinatoru din funcția de director al Bancii Naționale de Gene pentru legumicultura…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a transmis o invitatie, cu antetul Primariei, la un miting care va avea loc, duminica, in centrul orasului. Gestul sau are drept scop sa il determine pe ministrul Agriculturii, Adrian Oros, sa revina asupra deciziei prin care l-a demis pe cercetatorul Costel…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma (PSD), a transmis o invitatie, cu antetul Primariei, la un miting care va avea loc, duminica, in centrul orasului, pentru a-l determina pe ministrul Agriculturii, Adrian Oros, sa revina asupra deciziei prin care l-a demis pe cercetatorul Costel Vanatoru…

- Pozitiile critica la adresa Guvernului iau amploare, dupa ce ministrul Agriculturii l-a demis pe cercetatorul Costel Vanatoru de la sefia Bancii de Resurse Genetice Vegetale. Actorul Dan Puric denunta un atentat la siguranta nationala."Destituirea domnului Costel Vinatoru din funcția de director…

- Senatorul PSD Lucian Romascanu sustine ca ministrul Agriculturii l-a demis pe Costel Vanatoru de la sefia Bancii de Gene "noaptea ca hotii", pentru a lasa locul de director la AFIR unui liberal."Azi-noapte, ca hotii, un alt membru incompetent al Guvernului rusinii Orban, de data asta sinistrul…

- Inlocuirea directorului Bancii de resurse genetice vegetale, cercetatorul Costel Vanatoru, membru corespondent al Academiei de stiinte agricole si silvice, a fost contestata vineri de reprezentantii PSD Buzau, transmite Agerpres. Deputatul Danut Pale, vicepresedinte al Comisiei pentru Agricultura…

- In ședința ordinara de luni a Consiliului Local Municipal va fi desemnat cercetatorul Costel Vanatoru drept “OMUL ANULUI 2019”. Ing. Costel Vinatoru este cea mai mare personalitate buzoiana in domeniul cercetarii, aducand mult prestigiu orașului nostru. Nascut la 10 octombrie 1967, in comuna Lopatari,…