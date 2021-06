Stiri pe aceeasi tema

- Localitatile din Buzau simt deja efectele ciclonului din Marea Neagra care a adus vineri furtuni si ploi puternice. Pericolul nu a trecut, sambata fiind asteptate noi reprize de vreme severa. Primarul municipiului Ramnicu Sarat a scris pe Facebook un mesaj menit sa linisteasca populatia.

- Accident vineri dimineața pe Calea Eroilor din municipiul Buzau. In timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, o tanara de 38 de ani a fost lovita de un autoturism condus pe direcția Buzau catre Ploiești de catre o șoferița in varsta de 40 de ani, din Timișoara. Pietonul a fost lovit cu oglinda…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp in Bistrița. Un pieton a fost lovit pe Bulevardul Republicii. Un apel la 112 anunța un accident rutier pe raza orașului Bistrița. Mai exact, pe Bulevardul republicii, un pieton a fost lovit de mașina. Accidentul a avut loc in fața Colegiului Național…

- Accident rutier in aceasta dimineata la Tauții de Sus. O fata in varsta de 14 ani, in timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni a fost acrosata de o mașina. La fața locului s-au echipaje de polițiști, SMURD. Fata a fost transportata la spital pentru investigatii. Source

- Luni, 17 mai, Poliția Municipiului Baia Mare – Biroul Rutier a dispus masura reținerii pentru 24 de ore fața de un barbat 45 de ani din Recea. Acesta este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de furt calificat in scop de folosința conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și vatamare…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe DN2 E85, in zona localitații Maracineni, dupa ce un șofer in varsta de 60 de ani, din Vrancea, aflat la volanul unui camion, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat intr-un gard. In urma impactului, șoferul din Vrancea a fost ranit și preluat…

- Accident de circulație, marți dimineața, pe Calea Dorobanților din Timișoara. O femeie a fost ranita dupa ce un autoturism ricoșat in urma unei tamponari s-a rasturnat și a ajuns pe trotuar. Tot la spital a ajuns și unul dintre șoferi.

- Un accident rutier s-a produs joi, in jurul orei 10, la iesirea din Ploiesti spre Bucov. Potrivit primelor date, un autoturism s-a rasturnat pe carosabil, insa soferul a reusit sa iasa singur dintrr fisrele masinii. Traficul spre Bucov este blocat pe ambele benzi, informeaza IJP Prahova.…