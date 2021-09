Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți dimineața o atenționare meteorologica de tip Cod Galben, care vizeaza intreg județul Suceava dar și județele Neamț, Bacau, Vrancea și Buzau, in intervalul 14 septembrie, ora 12:00 – 14 septembrie, ora 22:00.Fenomene vizate sunt de ...

- Miercuri s-a napustit o furtuna peste Cluj, care a cauzat iarași daune. Copacii s-au rupt și au cazut (o salcie chiar peste mai multe mașini), alaturi de stâlpi și cabluri de electricitate. Totodata, strazile au fost inundate complet,…

- AVERTIZARE METEOROLOGICACOD GALBENInterval de valabilitate: 21 iunie, ora 11:00 – 21 iunie, ora 22:00Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuataZone afectate: conform textuluiIn intervalul menționat, local in Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova precum și in zonele montane vor…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 21 iunie, ora 11:00 – 21 iunie, ora 22:00 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata In intervalul menționat, local in Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova precum și in zonele montane vor fi perioade cu instabilitate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, noi mesaje de vreme severa. Codurile galben și portocaliu de fenomene extreme au fost actualizate. AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 21 iunie, ora 11:00 – 21 iunie, ora 22:00Fenomene vizate: instabilitate atmosferica…

- Potrivit meteorologilor, pana pe 21.06.2021, ora 16:00, va fi Cod portocaliu de inundatii pe raurile din bazinele hidrografice: Olt - bazin amonte S.H. Hoghiz si afluentii aferenti sectorului aval S.H. Hoghiz - amonte S.H. Sebes Olt (judetele: Harghita, Covasna, Brasov si Sibiu), Ialomita - bazin superior…

- Hidrologii au emis o avertizare Cod portocaliu de inundatii pe rauri din 25 de judete pana luni. De asemenea, o avertizare Cod galben este in vigoare luni la miezul nopții pe rauri din 31 de județe. Avertizarea Cod galben vizeaza rauri din Harghita, Mures, Brasov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Gorj,…

- COD GALBENInterval de valabilitate: 18 iunie, ora 10:00 – 19 iunie, ora 23:00Fenomene vizate: ploi insemnate cantitativ, instabilitate atmosfericaZone afectate: conform textului și harțiiIn intervalul menționat in Muntenia, Moldova, Oltenia și in Dobrogea și in cea mai mare parte a Transilvaniei va…