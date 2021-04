Buzău: Incendiul de la depozitul de materiale reciclabile a scăzut în intensitate; deşeurile ard mocnit Incendiul izbucnit, marti seara, la un depozit de materiale reciclabile aflat in zona industriala a municipiului Buzau a scazut in intensitate, deseurile arzand mocnit, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau. Potrivit sursei citate, incendiul s-a soldat cu distrugerea unei hale si a doua autotrenuri aflate in apropierea acesteia, iar pentru stingerea flacarilor au fost angrenate importante forte si mijloace de interventie. "In momentul sosirii la fata locului, s-a constatat ca incendiul se manifesta generalizat, cu degajari mari de fum, la o hala de depozitare a materialelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deflagrația s-a extins pe 400 de metri patrați. Sursele Realitatea PLUS spun ca in interior ar fi depozitate și vopsele. Incendiul a fost localizat.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov a anuntat ca un incendiu a izbucnit la un service auto de pe Aleea Bistricioara, din Sectorul…

- Acoperisul unei case si o autoutilitara parcata in garaj au fost distruse marti de un incendiu care a avut loc in Petrosani, nefiind semnalate victime omenesti, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. "Dupa apelul la 112 pompierii petrosaneni au deplasat pe strada…

- Un numar de 30 de pasageri au iesit la timp dintr-un autobuz care a luat foc, vineri, pe drumul dintre localitatile Mandra si Alamor, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, informeaza Agerpres. "Incendiul a fost lichidat in aproximativ o jumatate de ora si s-a manifestat…

- La Scoala Gimnaziala Maxenu - Structura G.P.N.Maxenu, jud. Buzau , vineri, 19 februarie 2021 a avut loc Expozitia –Concurs online de creatie plastica ,,Micii pompieri”, activitatea nr.1 din cadrul Proiectului Educational cu participare nationala,, Micul pompier”, aflat la editia a VI a, coordonat/inițiat…

- F. T. Doua incendii, dintre care unul cu urmari tragice, au avut loc in dimineata zilei de ieri in Prahova. In satul Valcele (comuna Colceag), in jurul orei 9, pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” au intervenit cu doua echipaje de stingere cu apa si spuma,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau recruteaza candidati pentru participarea la concursul de admitere organizat in cadrul Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu” Boldești din perioada martie-aprilie 2021. Pentru sesiunea martie 2021…