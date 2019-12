Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 700 de buzoieni s-au adunat in centrul orașului, in urma apelului primarului, pentru a-și arata susținerea fața de cercetatorul Costel Vinatoru, demis de la conducerea Bancii de Gene pentru Legumicultura, care are ca scop selectarea și conservarea semințelor soiurilor romanești de legume,…

- Primarul din Buzau, Constantin Toma, s-a ținut de cuvant. Ieri, acesta cheama localnicii sa participe la un protest fața de demiterea directorului Bancii Nationale de Gene. Invitația a fost lansata, sambata, printr-o postare pe Facebook. Mitingul a inceput și are loc in Piața Daciei din Buzau.Citește…

- Buzoienii sunt chemați sa semneze o petiție on-line pentru repunerea in funcția de director al Bancii de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultura, Floricultura, Plante Aromatice și Medicinale Buzau a cercetatorului Costel Vanatoru, inițiata de un grup numit „Buzau pentru Costel Vinatoru”. „Prin…

- Jandarmeria Buzau anunța ca, duminica, in intervalul 11.00 – 14.00, traficul auto si pietonal va fi afectat pe traseul Piata Dacia- Bulevardul Nicolae Balcescu- Institutia Prefectului Judetului Buzau- Parcul Crang- Banca de Gene. Masuri de ordine si siguranta publica vor fi intreprinse in contextul…

- Jandarmeria Buzau anunta ca, duminica, in intervalul 11.00-14.00, traficul auto si pietonal va fi afectat pe traseul Piata Dacia- Bulevardul Nicolae Balcescu- Institutia Prefectului Judetului Buzau- Parcul Crang- Banca de Gene. Masuri de ordine si siguranta publica vor fi intreprinse in contextul desfasurarii…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, transmite, cu antetul primariei, o invitatie la miting impotriva Guvernului, dupa ce ministrul Agriculturii l-a demis pe cercetatorul Costel Vanatoru de la sefia Bancii de Resurse Genetice Vegetale.Mitingul ar urma sa aiba loc in Piata Daciei din…

- Reprezentanti ai PSD Buzau au reactionat vineri, dupa ce cercetatorului Costel Vanatoru a fost demis de la conducerea Bancii de Gene pentru Legumicultura. Primarul orasului Buzau, Constantin Toma, a declarat ca Vanatoru nu este membru de partid si si-a facut toata viata datoria fiind in slujba acestei…

- Centrul municipiului Buzau s-a umplut pana la refuz, duminica seara, pentru cel mai așteptat moment al zilei de 1 Decembrie: aprinderea iluminatului festiv. Artisti de muzica populara au asigurat atmosfera de sarbatoare. Momentul a coincis cu deschiderea Targului de Craciun organizat de Primarie. Autoritațile…