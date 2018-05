Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de zece ani a ajuns la Spitalul de Pediatrie din Galati, dupa ce a fost accidentata pe DN 26, cand intentiona sa traverseze pe trecerea de pietoni, se arata intr-un comunicat transmis marti de Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, din primele verificari a reiesit…

- In cazul accidentului de ieri, o femeie in varsta de 69 de ani a fost lovita pe trecerea de pietoni de pe strada Sarmisegetuza de un camion greu. Autovehiculul a iesit din sensul giratoriu si a virat la dreapta, pe strada Sarmizegetuza, insa la trecerea de pietoni din apropiere, soferul in varsta de…

- Luni, in jurul orei 16.20, o femeie, in varsta de 28 de ani, din Constanta, a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu, dinspre strada Baba Novac catre bulevardul Tomis, unde in dreptul trecerii pentru pietoni, din zona sensului giratoriu Metro 1, a surprins si accidentat usor o femeie, de 27…

- Un copil de 6 ani si o femeie de 50 de ani, asistent maternal, au fost ranite vineri in timp ce treceau strada pe o trecerea de pietoni din Focsani, accidentul fiind provocat de un sofer care avea permisul suspendat.

- Astazi, in jurul pranzului, un barbat de 21 ani, a condus un autoturism pe str. Soveja, din municipiul Constanta, dinspre bulevardul Mamaia catre bulevardul A. Lapusneanu si ajungand la marcajul pietonal de la intersectia cu str. Primaverii a surprins si accidentat usor un minor de 10 ani care s a angajat…

- Un copil a fost lovit pe trecerea de pietoni de un politist. Accidentul a avut loc in localitatea Novaci din Gorj. In imagini surprinse de camerele de supraveghere se vede cum baiatul tasneste de pe trotuar, pe trecerea de pietoni, exact cand o masina se apropia, relateaza Digi 24.Conducatorul auto,…

- Accident grav in Gaești. O femeie a fost lovita de un autoturism al carui șofer a fugit de la locul Post-ul Femeie accidentata grav pe trecerea de pietoni. Șoferul a fugit și a abandonat mașina apare prima data in Gazeta Dambovitei .