Buzău: Două persoane bănuite de furt din locuinţe în mai multe judeţe, reţinute Doi barbati din Bucuresti au fost retinuti, sambata, dupa ce au fost opriti in trafic de politisti la iesirea din municipiul Buzau, fiind banuiti de furt din locuinte pe raza mai multor judete, a anuntat sambata Biroul de presa al IPJ Buzau. Potrivit sursei citate, din cercetari a reiesit ca cei doi barbati, de 54, respectiv 62 de ani au comis furturile in perioada octombrie-decembrie. "In urma activitatilor specifice desfasurate de politistii buzoieni, cei doi barbati, au fost opriti in trafic, la iesire din municipiul Buzau, in timp ce se deplasau cu un autoturism. Asupra acestora au fost identificate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii au facut, miercuri, 42 de perchezitii in judetul Buzau si in Bucuresti la persoane suspectate de trafic de droguri, la finalul actiunii 27 de persoane fiind duse la audieri, potrivit news.ro.Potrivit DIICOT, perchezitiile au avut loc intr-o cauza vizand destructurarea…

- Doua persoane au fost retinute pentru 24 de ore, in urma unor perchezitii efectuate la persoane banuite de contrabanda cu tigari, informeaza sambata IPJ Ilfov potrivit Agerpres Potrivit sursei citate, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Ilfov au efectuat doua perchezitii…

- Doua persoane au fost retinute pentru 24 de ore, in urma unor perchezitii efectuate la persoane banuite de contrabanda cu tigari, informeaza sambata IPJ Ilfov. Potrivit sursei citate, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Ilfov au efectuat doua perchezitii…

- In urma a patru perchezitii efectuate in Arges, au fost depistate trei persoane banuite ca ar fi obtinutcastiguri ilicite prin introducerea de date informatice false pe site urile unor institutii financiare nebancare. La data de 13 noiembrie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate…

- Zece persoane au fost retinute in urma perchezitiilor facute de politisti in Bucuresti si in judetele Ilfov si Calarasi, la suspecti de contrabanda cu tutun. La descinderi au fost gasite aproape o tona de tutun prelucrat si 900 de kilograme de frunze de tutun.

- Polițiștii fac, miercuri dimineața, noua percheziții in județul Argeș la persoane suspectate ca in ultimii doi ani au participat la mai multe furturi și talharii comise prin metoda „distragerii atenției” pe autostrazi și drumuri naționale, conform Mediafax. Acestia actionau in trafic printr-o metoda…

- Zeci de percheziții se desfașoara, marți, in București și alte șapte județe, la persoane banuite ca au luat credite cu acte false și au depus declarații fiscale false pentru ca cei care se imprumutau sa figureze ca angajați ai unor firme. Potrivit Poliției Capitalei, prejudiciul este de 3,2 mil.lei.…

- Un barbat din Buzau a anuntat politia dupa ce a livrat unor persoane trei sute de tone de cereale, in baza unui contract, fara a i fi achitata contravaloarea marfii.Politistii au facut noua percheziitii in Constanta, in urma carora au fost retinute trei personae. Potrivit IPJ Buzau, noua perchezitii…