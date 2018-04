Buzău: Copil de 2 ani, blocat în casă singur, salvat de pompieri Pompierii buzoieni au fost chemati, marti, sa deblocheze usa unui apartament situat la etajul al cincilea al unui bloc cu zece nivele din cartierul Micro 3 al municipiul Buzau, un copil de 2 ani aflandu-se singur in interiorul locuintei. "Copilul in varsta de 2 ani dormea cand unul dintre parinti a parasit apartamentul, uitand sa-si ia cheia. Pentru ca locuinta era prevazuta cu usa automata, aceasta s-a blocat", a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al ISU Buzau, slt. George Cretu. Potrivit acestuia, salvatorii nu au spart usa, pentru ca micutul sa nu se trezeasca, ci au intrat in apartament… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

