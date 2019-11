Stiri pe aceeasi tema

- Un tren de marfa a fost oprit, sambata dupa-amiaza, in zona localitatii Zoita din judetul Buzau, din cauza ca dintr-unul dintre vagoane se scurge acid clorhidric. Autoritatile au creat o zona de siguranta, traficul feroviar pe Magistrala 500 Buzau - Ramnicu Sarat fiind oprit temporar, potrivit news.ro.Potrivit…

- Scurgeri de acid clorhidric dintr-un vagon cisterna. Zona a fost izolata Foto: cfrcalatori.ro. Traficul feroviar este suspendat, la aceasta ora, pe magistrala 500, care leaga Bucurestiul de Moldova, în zona Zoita, comuna Ziduri din judetul Buzau, din cauza unor scurgeri de acid…

- In urma cu puțin timp, ISU Buzau a fost alertat cu privire la o scurgere de acid clorhidric dintr-un vagon al unui tren garat in stația Zoița. Un echipaj de la ISU Buzau a ajuns deja la fața locului și a luat primele masuri. Perimetrul a fost izolat pe o raza de 100 de metri […]

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulația feroviara este intrerupta pe Magistrala 300, la kilometrul 454+700 metri, intre stațiile Cluj-Napoca și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In aceasta dimineața, in jurul orei 6.00, in comuna Apa (județul Satu Mare) a avut loc un accident care a generat intreruperea traficului rutier și feroviar timp de aproximativ o ora. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca pe magistrala de cale ferata 400, la kilometrul…

- Circulatia feroviara pe relatia Focsani-Bucuresti este intrerupta, marti seara, din cauza unui incendiu de vegetatie izbucnit in apropierea caii ferate. Pompierii din Vrancea intervin pentru stingerea focului.

- Circulatia feroviara intre statiile Beclean pe Somes si Coldau din judetul Bistrita Nasaud, este oprita astazi, intre orele 13:00 - 15:00, pentru ridicarea a doua proiectile descoperite langa linia...