Politistii din cadrul IPJ Buzau, Biroul Arme, Explozivi si Substante Periculoase, au pus sambata dimineata in aplicare cinci mandate de perchezitie domiciliara la persoane banuite de detinere ilegala de articole pirotehnice. Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, actiunea a beneficiat de sprijinul politistilor din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale si Serviciului pentru Actiuni Speciale. "Au pus in executare cinci mandate de perchezitie domiciliara si se vor efectua doua controale la puncte de lucru autorizate, toate pe raza municipiului Buzau, intr-un dosar penal in care se efectueaza…