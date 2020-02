Stiri pe aceeasi tema

- Cinci adulți din județul Buzau care s-au intors recent din China, intre care și o studenta, se afla sub monitorizarea Direcției de Sanatate Publica. Ei sunt sunați zilnic de un medic epidemiolog pentru a declara orice modificare a starii de sanatate. Aceștia se simt bine insa nu au voie sa paraseasca…

- Este alerta in Tulcea, dupa ce trei barbati s-au intors recent din China. Cele trei persoane au fost izolate voluntar la domiciliu. Conform sefei Directiei de Sanatate Publica, Mihaela Nicolau, cei trei barbati s-au intors in urma cu cateva zile din regiunea chineza in care evolueaza rapid coronaviusul.

- Pe Aeroportul „Henri Conda” din Otopeni au fost luate masuri speciale pentru combaterea raspandirii infectiei cu noul coronavirus. Planul de masuri a fost conceput cu Ministerul Sanatatii, Directia pentru Sanatate Publica si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Cluj informeaza ca e putin probabil ca persoana ajunsa marti, pe aeroportul clujean, cu suspiciune de contaminare cu coronavirus, sa sufere de infectie cu acest virus, informeaza AGERPRES . “In cursul zilei de astazi, 28.01.2020, pe aeroportul din Cluj-Napoca, din…

- Ansamblul „Plai de Dor” și cei patru reprezentanți ai Primariei Mioveni s-au intors, astazi, din China și au avut parte de condiții speciale la primirea pe Aeroportul Otopeni. Pentru ca au venit din țara unde acționeaza coronavirusul, membrii delegației vor sta in casa 14 zile, urmand sa beneficieze…

- FOTO – Arhiva Mai multi muzicieni din Cluj si Arad, care s-au intors din China sunt izolati la domiciliu pentru 14 zile, scrie Mediafax. Iasmina Bresneni, instrumentist, a declarat, pentru sursa citata, ca dupa turneul din Wuhan nimic nu le-a atras atentia artistilor si au aflat de coronavirus doar…

- Medicul coordonator al Compartimentului Epidemiologic spune ca acoperirea vaccinala la nivelul județului este una foarte buna, la momentul de fața. Campania de vaccinare antigripala la nivelul județului Buzau continua fara sincope, chiar in cursul zilei de azi, Direcția de Sanatate Publica (DSP) primind…