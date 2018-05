Muzeul Judetean Buzau, in parteneriat cu Inspectoratul Judetean de Jandarmi, a demarat, marti, Campania "Doneaza si tu o jucarie!", care isi propune sa colecteze jucarii pentru copiii proveniti din familii fara posibilitati materiale.



"In cadrul Zilei Internationale a Copilului, in parteneriat cu Inspectoratul de Jandarmi Judetean Buzau, Muzeul Judetean Buzau organizeaza Campania "Doneaza si tu o jucarie" care doreste sa ofere o clipa de bucurie copiilor fara posibilitati materiale", a declarat marti, in cadrul unei conferinte de presa, directorul Muzeului institutiei muzeale, Daniel…