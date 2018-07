Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost surprins, marți, pe o insula formata pe raul Buzau, in urma deversarii controlate a lacului de acumulare Siriu, pompierii intervenind pentru salvarea acestuia, transmite corespondentul Mediafax.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Buzau, George Crețu, barbatul surprins de…

- Misiune de salvare contracronometru la Nehoiu, acolo unde un barbat a ramas captiv pe un petic de pamant din albia raului Buzau. Pompierii incearca sa ajunga la barbat inainte ca nivelul apei sa creasca. Din informațiile transmise de la fața locului, barbatul se afla la pescuit pe raul Buzau. In urma…

- Ieri, 28 iunie 2018, in jurul orei 21.00, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos, in timp ce patrulau pe raza localitații Ampoita, comuna Metes, au oprit pentru control, pe Drumul Comunal 68, un ATV condus de un barbat, de 57 de ani din Metes, care circula din direcția Ampoita – Lunca Ampoitei, …

- Ieri, 28 mai 2018, in jurul orei 11.00, politistii din Alba Iulia, in timp ce actionau pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, l-au depistat pe un barbat de 32 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto…

- Un conducator auto, aflat la volanul unui autoturtism inmatriculat in judetul Buzau a fost oprit in trafic in aceasta dupa amiaza de politistii locali din Constanta dupa ce a fost surprins conducand pe contrasens pe bulevardul Tomis din Constanta. Soferul a fost oprit de politisti in zona Miga. ...

- Ieri, 9 mai 2018, in jurul orei 23.00, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos, in timp ce actionau pe raza localitatii Teleac, l-au depistat pe un barbat de 43 de ani, din comuna Berghin, in timp ce conducea un autoturism avand permisul de conducere suspendat. In plus, conducatorul auto era…

- Sambata, 5 mai 2018, in jurul orei 21.50, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos, in timp ce actionau pe DJ 107 K, pe raza localitatii Mesentea, l-au depistat pe un barbat de 65 de ani, din comuna Galda de Jos, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In…

- Ieri, 18 aprilie 2018, in jurul orei 22.00, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe raza comunei Jidvei, l-au depistat pe un barbat de 43 de ani, din comuna, in timp ce conducea un autoturism, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu…