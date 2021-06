Buzău: Bărbat agresat în trafic de faţă cu un echipaj de poliţie; dosar penal pentru lovire şi distrugere Politistii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violente si distrugere, dupa ce un buzoian a fost agresat in trafic de mai multi barbati de fata cu un echipaj de politie chemat de victima pentru a fi aparat de agresori. "Politistii au fost sesizati prin apel la 112 de catre un buzoian in varsta de 41 de ani cu privire la faptul ca in timp ce se afla in trafic pe raza localitatilor Sapoca si Cernatesti ar fi fost agresat fizic de mai multe persoane. Dupa sesizare, politistii s-au deplasat la fata locului pentru verificarea aspectelor semnalate, stabilind ca este vorba despre un conflict… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Activistul Robert Gabriel Nițu a fost batut duminica dimineața in județul Buzau de fața cu polițiștii, dupa ce a incercat sa filmeze un grup de vanzatori de pui si gaini din Sapoca, informeaza Hotnews, care citeaza presa locala.Barbatul a fost urmarit in trafic de mai multi vanzatori de pui si gaini…

- Un tanar din Aiud și-ar fi agresat concubina, iar polițiștii din municipiu au emis un ordin de protecție fața de acesta. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie. Potrivit IPJ Alba, la data de 19 mai 2021, polițiștii din Aiud au fost sesizați, prin plangere, de catre o femeie de 30…

- Cinci barbati cu varste cuprinse intre 18 si 49 de ani, din comuna Tiha Bargaului, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile dupa ce au agresat un consatean, au provocat distrugeri la doua autoturisme si au amenintat politistii care i-au oprit in trafic, potrivit buletinului de presa remis miercuri…

- La data de 11 mai 2021, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intocmit dosar de cercetare penal, pentru conducere fara permis, fața de un tanar de 24 de ani, din comuna Mihalț, județul Alba. Acesta a fost oprit, in trafic, pe strada Al. I Cuza din Alba Iulia, intrucat avea montate lumini neomologate.…

- Polițiștii din Apahida au identificat șoferul care a trecut cu mașina peste un câine care bloca drumul. Este vorba despre un barbat de 69 de ani din Cluj-Napoca. Barbatului i s-a deschis un dosar penal pentru ranirea sau schingiuirea animalelor. …

- Au pus in pericol siguranța in trafic: Șoferi beți sau fara permis de conducere, depistați de polițiștii din Alba. S-au ales cu dosar penal Polițiștii rutieri din județul Alba au depistat in trafic doi conducatori auto care se deplasau in timp ce se aflau sub influența bauturilor alcoolice, respectiv…

- Un tanar din Alba Iulia și-a AGRESAT parinții. S-a ales cu dosar PENAL și ordin de protecție provizoriu Polițiștii din Alba Iulia au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un tanar care și-ar fi agresat parinții. Acesta s-a ales cu dosar penal, pentru violența in familie. La data de 5 aprilie…

- Politistii ieseni efectueaza cercetari intr-un dosar penal de lovire sau alte violente. Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore. Politistii din cadrul Sectiei nr. 2 Politie Rurala Ciurea efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte…