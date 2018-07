Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 300 de persoane din trei sate apartinand localitatii buzoiene Chiliile sunt in continuare izolate, accesul efectuandu-se cu dificultati exclusiv pietonal. Potrivit primarului comunei Chiliile, Sorin Zaman, traficul pe DC 94 care leaga localitatea de resedinta cu satele Trestioara, Crevelesti…

- Acțiunea de decolmatare a barajului Izvorul Mocearu s-a incheiat, anunta Biroul de Presa al Inspectoratului pentru Jandarmi Buzau. Au fost evacuați peste 500 metri cubi de namol. Acum sunt de rezolvat aspecte de ordin tehnic. Cel mai probabil pe parcursul nopții se va realiza distribuția catre gospodarii.…

- Inundatii in Buzau. Ploiele torentiale din ultimele zile au facut prapad in judet. Apa s-a scurs de pe versanti, a umflat paraiele si raurile iar acestea s-au revarsat in zeci de gospodarii, drumuri si suprafete agricole. Potrivit unor surse, 40 de militari au fost trimisi in localitatea Chiliile (Buzau)…

- Peste doua mii de litri de apa minerala, din rezerva Guvernului, au ajuns, sambata, in comuna Chiliile, din judetul Buzau, dupa ce 140 de persoane au ramas fara apa potabila in urma unei viituri care a distrus bazinul din localitate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un numar de 40 de militari vor fi trimisi in localitatea buzoiana Chiliile pentru ajutorarea sinistratilor si decolmatarea bazinului de apa potabila dupa ce o viitura a distrus vineri noaptea un pod de tuburi izoland peste 400 de persoane si lasand localitatea fara apa potabila, a declarat pentru AGERPRES…

- A plouat torential in ultimele zile in zona de munte a judetului Buzau. Apa care s-a scurs de pe versanti a umflat paraie si rauri, inundand suprafete agricole, drumuri, zeci de gospodarii. O viitura formata pe raul Saratel a antrenat sute de busteni de la gaterele din zona, a surpat maluri si a rupt…

- Jandarmii vranceni au coordonat in cursul zilei de sambata, pe raza comunei Poiana Cristei, acțiunea de cautare, prindere și tranchilizare a unui cal agresiv, care fugise in padure, dupa ce și-a mușcat stapanul. Ulterior, lucratorii din cadrul DSVSA au luat decizia eutanasierii animalului,…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Buzau, lt. Georgiana Naziru, grupul a plecat din zona statiei meteo situata pe varful Penteleu spre pensiunea Varlaam. Dupa aproximativ 2 ore de mers pe traseul montan, oamenii si-au dat seama ca au uitat un aparat foto in zona…