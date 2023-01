Stiri pe aceeasi tema

O autospeciala a IPJ Buzau a fost implicata, vineri seara, intr-un accident rutier produs pe DJ 203A, in localitatea Valea Ramnicului din judetul Buzau. Primele informatii arata ca doua persoane au nevoie de ingrijiri medicale.

Doi soti in varsta de 43 ani, din judetul Buzau, au fost raniti dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un copac situat langa DN 15D, in localitatea Ruginoasa, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt.

O femeie in varsta de 58 de ani a fost lovita de o mașina de poliție, duminica seara, in localitatea Negrești, județul Vaslui. Femeia a fost dusa la spital, informeaza Mediafax.

O autospeciala de Politie si un autoturism au fost implicate, miercuri, intr-un accident rutier produs pe DN 6, intre Drobeta Turnu Severin si Strehaia. Politistul aflat la volan si soferul autoturismului au fost transportati la spital, fiind raniti usor, potrivit news.ro.

Un tanar in varsta de 21 de ani fost transportat la spital dupa ce masina pe care o conducea a intrat in coliziune cu doua autoturisme stationate pe marginea unui drum din localitatea Marsa, judetul Giurgiu, si s-a rasturnat in afara partii carosabile, potrivit Agerpres.

O masina de politie care circul cu girofarul pornit pe bulevardul Barbu Vacarescu din Capitala s-a ciocnit marti dimineata cu un alt autovehicul. Soferul autospecialei politiei si pasagerul au fost raniti, fiind transportati la spital.

Un barbat de 35 de ani a murit duminica, dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe care o conducea pe DN 22A, in județul Constanța, informeaza Mediafax.

Soferul unei masini de politie a fost ranit, miercuri dupa-amiaza, dupa ce autospeciala pe care o conducea a fost implicata intr-un accident rutier, pe DN 15 E 60, in localitatea Chetani.