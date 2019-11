Buzău: Accident cu cinci răniţi pe DN 2 Circulatia rutiera a fost blocata aproape doua ore. Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, din primele date se pare ca in timp ce conducea un autoturism din directia Buzau catre Bucuresti, o femeie in varsta de 49 de ani, din Capitala, a patruns pe contrasens, imprejurare in care a intrat in coliziune cu o masina condusa de un barbat de 30 de ani din Vadu-Pasii. Sursa citata a precizat ca in urma evenimentului rutier a rezultat ranirea celor doi conducatori auto si a inca trei femei, toate din autoturismul ce circula dinspre Bucuresti. „Doua pasagere sunt din Vadu-Pasii - de 32, respectiv… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

