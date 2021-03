Stiri pe aceeasi tema

- De luni, pentru peste 10.000 de elevi de la unitațile de invațamant din municipiul Buzau, incepe cea de-a patra saptamana consecutiva de educație online. Autoritațile au decis, ieri, sa prelungeasca scenariul galben, avand in vedere ca rata de infectare se menține la peste 1 caz de COVID la mia de locuitori…

- Municipiul Targoviste a intrat, de vineri, 5 martie, in scenariul rosu, dupa ce a fost depasita incidenta de infectari de 3 la mia de locuitori. Autoritatile au anuntat ca 45 de unitati de invatamant preuniversitar din oras au intrat in scenariul 3 de functionare.

- Daca vrei sa dezvolți o unitate de invațamant sau un ONG mic, aflat la inceput de drum, poți obține finanțari de pana la 10.000 de euro prin programul Start ONG. Planul este sa fie finanțate 124 de proiecte din domeniile educație, sanatate, social, mediu și cultura.

- Cați elevi și angajați din școli au fost confirmați cu SARS-Cov-2 de cand a inceput semestrul 2? Destui. 600 de elevi și peste 470 de angajați din școli au avut pozitiv la testele de coronavirus. Ministerul Educației a anunțat treaba asta. Autoritațile au mai spus ca, in urma acestei situații, mai mult…

- Peste 20 de scoli si gradinite din judetul Braila incep luni cursurile in scenariul galben, iar in scenariul rosu se afla o singura gradinita, toate celelalte urmand sa functioneze in scenariul verde, informeaza News.ro. Potrivit deciziei autoritatilor judetene, luni, cursurile incep pentru…

- Noua școli și gradinițe din Sectorul 5 al Capitalei conectate la sistemul de termoficare au probleme cu caldura. Primaria sectorului a trimis o sesizare Primariei Generale prin care solicita gasirea unei...

- Cel puțin la nivel statistic, in ultimele 14 zile, situația epidemiologica de la nivelul județului Buzau arata o perioada cu cele mai puține cazuri inregistrate, dupa ultimul val de imbolnaviri cu noul coronavirus. Potrivit autoritaților din sanatate, in ultimele doua saptamani, au fost inregistrate…