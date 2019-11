Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei ședințe extraordinare a Centrului Local pentru Combaterea Bolilor, convocata de prefectul Carmen Ichim, autoritațile sanitar-veterinare au anunțat ca, in acest moment, sunt indeplinite termenele legale pentru stingerea a 60 dintre cele 65 de focare de pesta porcina africana active la…

- Un nou focar de pesta porcina africana a fost confirmat in localitatea Cilibia, 14 animale fiind sacrificate pana in prezent, a anuntat marti, in cadrul sedintei Centrului Local pentru Combaterea Bolilor...

- In urma unor anchete epidemiolgice efectuate de reprezentantii Directiei Sanitar Veterinare, in zona Pogoanele, Padina si Caldarasti, autoritatile au tras concluzia ca anumite persoane au contribuit la raspandirea virusului pestei porcine.

- Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor a depus o plangere penala la Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau, membrii Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor suspectand doi buzoieni ca au favorizat raspandirea virusului pestei porcine africane in zona Padina – Caldaraști. Se pare ca cei doi ar…

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala București (I.D.S.A.) – Laboratorul Național de Referința pentru Diagnostic și Sanatate Animala a confirmat prezența virusului Pestei Porcine Africane la porcul domestic, intr-o gospodarie particulara din satul Luciu, comuna Luciu. Potrivit directorului adjunct…

- Amenințarea pestei porcine africane continua sa planeze asupra județului Buzau, asta in timp ce autoritațile cauta soluții pentru a stopa raspandirea virusului. Dupa ce reușisera sa stinga toate focarele izbucnite anul trecut, autoritațile sanitare-veterinare au acum de a face cu numai puțin de 50 de…

- O scena incredibila a fost surprinsa ieri pe un drum județean din Buzau. O Dacie veche era transportata cu o alta mașina mica! Cea care a realizat filmul cu camera instalata in propriul autoturism susține ca imaginile au fost surprinse pe drumul ce leaga localitațile Padina și Pogoanele, a notat reporterbuzoian.ro.…

- A fost confirmata prezența virusului Pestei Porcine Africane la porcul domestic in 6 noi gospodarii din Margineanu-com. Mihailești (2), Padina (3) și Caldaraști – Pogoanele (1). Gospodariile respective au fost plasate sub supraveghere oficiala, s-a realizat dezinfecția, au fost aplicate masuri de restricție…