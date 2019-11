Stiri pe aceeasi tema

- Buzoienii branșați la serviciile Regiei Autonome Municipale au ramas din nou fara caldura și apa calda din cauza unei avarii aparute la unul dintre cazanele nou montate la PT 4 Dorobanți. Directorul Ram, Aurel Gubandru, a declarat ca avaria va fi remediata, probabil, pana la inceputul saptamanii viitoare.…

- Aproape 4.000 de familii din Buzau tremura de frig, astazi, acasa, la școala sau la serviciu, daca sunt in zone in care caldura e asigurata de Regia Autonoma Municipala. Cazanul de la PT 4 Dorobanți, care produce agent termic pentru mare parte dintre locuințele ramase branșate la sistemul centralizat, …

- RADET a anunțat ca, locuitorii din sectoarele 1 și 5 din Capitala nu au apa calda și caldura la parametri contractuali din cauza unei avarii la ELCEN - CET Grozavești, motiv pentru care in momentul de fața sunt efectuate toate manevrele necesare pentru remedierea situației, numai ca termenul estimat…

- Elevii Școlii Generale „Nicolae Balcescu” din Craiova stau de doua zile imbracați cu gecile, pentru ca nu se mai da caldura din cauza unei avarii. Directorul școlii spune ca „Dumnezeu ii iubește pe dascali”, iar „soarele și caldura de afara ajuta”, scrie Mediafax.Elevii unei școli și locatarii…

- Pierderile din rețeaua de termoficare aduc cheltuieli suplimentare. Pe care, pana la urma, tot consumatorii le platesc. Din cauza conductelor vechi de aproape jumatate de secol pe care RADET le are in București, pierderile de apa calda și caldura ajung la 1,3 miliarde de litri in fiecare luna de…

- Avarie majora, anunța societatea de termoficare Colterm, care afecteaza zona centrala a Timișoarei. Nu va curge apa calda la robinetele celor care locuiesc in centrul, vineri, de la ora 17.00, pana la miezul nopții. Colterm trebuie sa intervina de urgența pentru remedierea unei neetanșeitați de mari…

- Incepand de vineri, cele aproximativ 6.000 de apartamente din municipiului Buzau branșate la sistemul centralizat de furnizare a caldurii și apei calde menajere vor beneficia din nou de acest ultim serviciu, anunța directorul Regiei Autonome Municipale, Aurel Gubandru, printr-un comunicat de presa.…

- Aproximativ 6.000 de apartamente din Buzau sunt, de o saptamana, fara apa calda, in condițiile in care furnizorul agentului termic a ramas fara gaze la centrala principala, transmite Mediafax.Directorul Regiei Autonome Municipale Buzau, Aurel Gubandru, a declarat ca problemele au inceput pe…