- UPDATE: Trei dintre pacienți sunt copii sub 14 ani. Persoana adulta este o femeie. Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in data de 27 aprilie, la nivelul județului Buzau, s-au mai confirmat 4 cazuri de infecție cu Coronavirus, numarul total al cazurilor COVID-19 inregistrate pana in prezent…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in data de 27 aprilie, la nivelul județului Buzau, s-au mai confirmat 4 cazuri de infecție cu Coronavirus, numarul total al cazurilor COVID-19 inregistrate pana in prezent fiind de 20. Noile cazuri pozitive provin dintr-un grup format din 13 persoane venite…

- A fost inregistrat inca un deces al unei persoane confirmata cu noul coronavirus, numarul total la nivel național ajungand la 23. Barbat, 75 ani, din judetul IASI, internat si confirmat in data 22.03.2020, decedat in 26.03.2020. Comorbiditati diabet zaharat complicat Source

- Doua persoane din localitatea Reteag, comuna Petru Rareș, au fost confirmate cu coronavirus. Este vorba despre un barbat și o femeie, care s-au intors recent din Italia și au intrat direct in carantina, fara a avea contact cu alte persoane. ”Conform informațiilor primite de la Direcția de Sanatate Publica…

- Doua persoane din localitatea Reteag, comuna Petru Rareș, au fost confirmate cu coronavirus. Este vorba despre un barbat și o femeie, care s-au intors din Italia și au intrat direct in carantina. ”Conform informațiilor primite de la Direcția de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud, in județul nostru sunt…

- Vești de ultima ora din partea autoritaților. Inca cinci"Inca 5 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in București, la INBI Matei Balș. Numarul cazurilor la nivel național a ajuns la 64 Este vorba de persoane care au intrat in contact cu persoane depistate pozitiv.…

- Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de luni din Italia si se afla in carantina in Arad. O alta persoana diagnosticata este o femeie de 26 ani din Hunedoara. Un alt caz este cel al unui barbat de 37 de ani care este internat in Spitalul de Boli Infectioase din Resita,…

- Doua noi cazuri de coronavirus au fost confirmate luni in Romania. Numarul total ajunge astfel la 17, dintre care 5 pacienți au fost declarați vindecați și externați din spital. Este vorba despre o femeie de 73 de ani din Buzau și un barbat de 60 de ani din București, care au fost testate pozitiv, potrivit…