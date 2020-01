Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Buzatu a declarat, intrebat ce crede despre faptul ca parlamentarii PSD au votat pentru abrogarea recursului compensatoriu, ca aceștia au exprimat probabil „o atitudine pur personala”. Președintele PSD Vaslui a adaugat ca ar trebui sa existe o linie a social-democraților pe anumite decizii.„Au…

- „​Ar fi de dorit sa se ajunga la alegeri anticipate, însa acum este înca prea devreme ca sa ne exprimam asupra unui termen”, spune președintele Klaus Iohannis. Șeful statului afirma ca în partide au loc „reașezari” în acest moment, discuțiile urmând…

- Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui, a spus in cadrul emisiunii „Adriana Nedelea la FIX” ca „nu exista o dorința unamima” in partid și o hotarare privind noua conducere a PSD va fi luata marți in ședința Comitetului Executiv (CEx) al PSD.Intrebat ce urmeaza daca Viorica Dancila nu iși da demisia…

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, la Digi 24, ca PSD in turul II al alegerilor prezidențiale țintește votanții candidatului Pro Romania- ALDE, Mircea Diaconu. In acest sens, Buzatu a spus ca in Comitetul Executiv Național al PSD de astazi se va discuta despre strategia partidului…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat duminica, dupa anuntarea rezultatelor exit-pollurilor, ca acestea nu au adus surprize, fiind previzibile potrivit Agerpres Liderul social-democrat si-a exprimat speranta ca la turul al doilea al prezidentialelor prezenta la vot sa fie una mai consistenta.…

- "Ieri am fost la Ziua Armatei Romaniei. Acolo a venit președintele și astazi am vazut declarația președintelui. A afirmat ca ne-a vazut dezamagiți, ca ne-a vazut triști și este pentru prima oara cand trebuie sa-i dau dreptate. Suntem triști și dezamagiți, pentru ca am vazut ca șase formațiuni politice,…

- "Eu nu am nicio indoiala ca urmatoarea guvernare a Romaniei va fi o guvernare USR-PLUS cu PNL. E o probabilitate mai mult decat rezonabila, tocmai de acea alegerile anticipate sunt importante si e necesar sa se intample cat mai repede, pentru ca aceasta majoritate care se va crea sa fie una suficient…

- Presedintele organizatiei de femei a UDMR, deputata Biro Rozalia, a declarat marti ca pana nu exista un program de guvernare liderii Uniunii nu se pot pronunta daca vor juca sau nu un rol in viitorul guvern. "Pana ce nu vedem un program de guvernare nu ne putem pronunta asupra faptului…