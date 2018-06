Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat la RFI ca, in opinia sa, nu exista alta cale decat suspendarea presedintelui Klaus Iohannis daca acesta refuza sa aplice decizia CCR referitoare la revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. De asemenea, el a precizat ca tema mitingului PSD ar putea…

- "Legat de plecarile din partid, Organizatia PSD Harghita nu este de acord si nu apreciaza faptul ca unii colegi ai nostri au parasit partidul. Atunci cand esti trimis in Parlament pe o anumita lista parlamentara si sustinut de un partid si candidezi cu niste obiective cu care te angajezi in fata…

- Cu gandul la minivacanța de 1 Mai, consilierii județeni au uitat de rivalitațile politice, așa ca le-a luat fix o ora pentru a vota toate proiectele de pe ordinea de zi. Consilierii județeni s-au intrunit, joi, in ședința ordinara pentru a dezbate și vota 13 proiecte de hotarare. Intrunirea a fost…

- SCANDAL MARE… Sefii liberalilor din judetul Vaslui s-au facut foc si para, dupa episodul jenant de joi, cand, la punctul legat de revenirea directorului general al DGASPC Vaslui pe functie, doi colegi din Consiliul Judetean au votat „pentru”. Nelu Tataru, presedintele PNL Vaslui, spune ca prestatia…

- Presedintele organizatiei judetene PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, vineri, ca fiul sau, Tudor Buzatu, a avut sustinerea organizatiei de tineret si a PSD Vaslui pentru a fi numit in functia de secretar de stat, potrivit Agerpres.

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat luni, intrebat daca secretarul general al PSD, Marian Neacsu, ar fi un posibil candidat la functia de presedinte executiv, in conditiile in care acesta are o condamnare definitiva, ca "oricine are o condamnare, are si o problema", informeaza news.ro.