Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a declarat duminica, la Antena 3, referitor la întrebarea despre aria cercului, ca ea a raspuns pe jumatate, asta dupa „alte 200 de întrebari”, însa contracandidatul ei Klaus Iohannis nici macar nu a știut sa ofere un raspuns, scrie Mediafax.„Cred…

- Liderul liberalilor din Alba, europarlamentarul Mircea Hava, a declarat duminica seara, dupa anuntarea exit-poll-urilor, ca se asteapta ca diferenta dintre cei doi candidati, Klaus Iohannis si Viorica Dancila, sa fie si mai mare in urma rezultatelor finale, informeaza Agerpres.Citește și: Explicațiile…

- Datele provizorii, furnizate de Autoritatea Electorala Permanenta, dupa numararea a 94,4% din voturi (8.582.275) arata ca actualul președinte Klaus Iohannis a obținut 62,8% din voturi, in timp ce Viorica Dancila a obținut 37,1%.Datele furnizate de AEP sunt dupa numararea voturilor din 18.163…

- Datele sondajului de tip exit-poll CURS-Avangarde la ora 21.00 arata ca presedintele Klaus Iohannis s-a impus in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, in fata Vioricai Dancila, la o diferenta foarte mare.Klaus Iohannis a obtinut, potrivit sondajului, 64,8% din voturile exprimate in…

- REACTIE… Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat ca dezbaterea organizata de Klaus Iohannis a fost un simulacru, cu intrebari montate dinainte. Acesta a adaugat ca Viorica Dancila a iesit in evidenta, la conferinta de presa de marti, prin faptul ca este un om normal, „din lumea reala romaneasca“.…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, marți, in contextul in care Klaus Iohannis a refuzat sa participe la o dezbatere electorala cu Viorica Dancila, ca șeful statului „a avut o atitudine nepoliticoasa in permanența” cu candidatul PSD la prezidențiale. Motiv pentru care Buzatu este de parere…

- Liderul social-democrat a afirmat, miercuri, ca stie motivele pentru care fiecare formatiune politica incearca sa evite participarea la guvernare, spunand ca, pe de o parte, partidele nu pot sa guverneze cu programul PSD, situatie in care nu s-ar mai justifica schimbarea Executivului condus de Viorica…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca președintele Klaus Iohannis incearca sa exercite presiuni permanente asupra Guvernului in speranța ca va abandona guvernarea. El a adaugat ca Executivul iși va alege singur data la care se va prezenta in Parlament."Ideea…