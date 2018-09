Stiri pe aceeasi tema

- Presa are rolul de a informa cetațeanul. Și, cel mai adesea, cetațeanul se adreseaza presei pentru a afla sau a lamuri informații și situații. In numele lui, jurnalistul adreseaza intrebari instituției. Și, potrivit Legii liberului acces la informațiile publice, instituția trebuie sa raspunda. Dar,…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Angela Felicia Botez , filozof (n. 1943); Dumitru Badea , f. senator PRM de Neamț (n. 1939); Dumitru Buzatu , presedinte al CJ Vaslui, f. deputat PSD (n. 1955); Eleonora Enachescu , soprana (n. 1952); Ileana Agalopol , economista, f. membra a Comisiei Naționale…

- Presa internationala scrie despre protestul romanilor din diaspora, care va avea loc vineri, in Piata Victoriei din Bucuresti. „Romanii din diaspora se intorc acasa inainte de de protestul anti-guvernamental”, titreaza Associated Press, citata de ABC News, New York Times si The Washington Post.„Romanii…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Avdia Avrumutoae , pictor, grafician, artist decorator (textile), membra a Uniunii Artistilor Plastici din Romania (n. 1962); Cezara Dafinescu , actrita (n. 1948); Dumitru Agavriloae , artist decorator, membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania (n. 1954);…

- Cazul romanului care a ramas fara placuțele de inmatriculare cu mesaj controversat la adresa PSD a ajuns in presa internaționala. Publicația suedeza The Local scrie ca ”Poliția romana a avut dificultați in explicarea situației intr-o conferința de presa, calificand situația drept fara precedent și…

- In cadrul sistemului au fost semnate patru contracte de atribuire a serviciilor de salubritate, urmand ca ultimul contract sa fie parafat in perioada imediat urmatoare. Sistemul integrat va opera astfel: firmele de salubritate vor transporta deseurile din comunitati la statiile de transfer, iar SC Romprest…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Aurelian Sever Barnea , bariton (n. 1949); Dan Grigore , f. deputat PC/PDL/Ind./PRM de Ialomita (n. 1968); Dan Verona , poet și traducator (n. 1947); Eusebiu Tudor , antrenor de fotbal (n. 1947); Gelu Voicu , membru al tarafului Lautarii din Teleorman (n. 1982);…

- Scene absolut revoltatoare la Vaslui! O serie de imagini publicate pe Facebook surprind cum o mama, cu sticla de bautura in mana, iși indeamna copiii sa bea bere ca sa le treaca foamea. (Promotiile zilei la monitoare) „Luați li voi sa beți din sticla o gura de bere și va trece. Nu vedeți ca nu sunt…