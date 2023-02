Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu, a afirmat in cadrul ultimei sedinte, in care a fost adoptat bugetul de venituri si cheltuieli, ca judetul are nevoie de investitii „realiste” in infrastructura, sanatate sau asistenta sociala si nu de parcuri industriale, relateaza Agerpres,…

- PUS PE SOTII… Presedintele Consiliului Judetean Vaslui iese din nou la rampa, dupa ce in urma cu nici doua saptamani a declarat ca PSD nu a saracit judetul Vaslui pentru ca vasluienii nu au fost niciodata bogati. De data aceasta, Dumitru Buzatu i-a dat o replica liberalului Valentin Cretescu, care,…

- Bugetul judetului Vaslui pentru anul 2023 a fost votat, joi, de majoritatea consilierilor prezenti la sedinta ordinara a Consiliului Judetean (CJ) Vaslui. Un numar de opt consilieri PNL s-au abtinut de la vot, invocand necesitatea cresterii sumelor pentru capitolul privind dezvoltarea si venind cu propunerea…

- PE CE VOR FI CHELTUIȚI BANII… Consiliul Județean (CJ) Vaslui va supune dezbaterii și votului vineri, 2 februarie, bugetul local al județului pe anul 2023. Acesta cuprinde cheltuieli totale de 533 milioane lei, din care mai bine de jumatate – 314 milioane lei – sunt pentru funcționare, iar restul, adica…

- Bugetul pentru asistența sociala al Primariei municipiului Suceava crește in 2023 cu 39,1% fața de 2022, a anunțat primarul Ion Lungu. ”Creșteri sunt pe toate palierele. La ajutoare in numerar creșterea e mai mare cu 23,6% iar la Cantina de Ajutor Social mai mare cu 89,9% și aici intra proiectul pentru…

- BARLADUL REAL!… De pe 13 decembrie, intrarea in cladirea dezafectata a vechii sali de sport de pe strada Mihail Kogalniceanu, care recent a fost predata pentru reparatii si modernizare, a devenit casa unui barbat de 34 de ani, Adrian Dumitru Fainarea. Intors din Italia, unde a muncit si a avut probleme,…

- Proiectantul Consitrans va demara, de la inceputul anului viitor, procedura de elaborare a documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru sectorul iesean al autostrazii A8, respectiv pe un traseu de 91 km intre Motca si Ungheni, prin nordul municipiului Iasi. Finalul anului…

- RUPTURA DE REALITATE… Incidentul de saptamana trecuta, in urma caruia un baiețel in varsta de 14 ani a decedat dupa ce a fost injunghiat de tatal sau, a ajuns subiect de disputa in Consiliul Județean. Profitand de faptul ca la punctul 1 de pe ordinea de zi se propunea inființarea unui complex de servicii…