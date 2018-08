Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, vineri seara, pentru MEDIAFAX, dupa ședința informala ținuta de liderii social-democrați la mare, ca amnistia și revizuirea unor sentințe „sunt pe agenda noastra, toți sunt preocupați de lucrurile astea", dar subiectul nu a fost dezbatut.„Ideea…

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat marți, pentru MEDIAFAX, ca senatorul social-democrat Ecaterina Andronescu s-a pus "in slujba adversarilor consacrați ai PSD" prin faptul ca a cerut intr-o scrisoare deschisa retragerea lui Liviu Dragnea din fruntea partidului."Am ințeles…

- Presedintele organizatiei judetene PSD Dolj, Claudiu Manda, a declarat luni, pentru MEDIAFAX, ca este „unul dintre oamenii care sustin” in partid ideea organizarii unui miting. Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a spus la randul sau, pentru MEDIAFAX, ca formatiunea trebuie sa „cultive linistea”.

- Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui, a declarat la Digi24 ca „unii sunt in permanența nemulțumiți ca nu ajung ei sa dirijeze treburile in aceasta țara”. El a adaugat ca „nu facem revoluție in toata ziua” și i-a indemnat pe cei nemulțumiți sa se organizeze ca sa caștige alegerile. „Din toate intervențiile…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, sustine ca intentia lui Klaus Iohannis de a candida pentru un nou mandat prevesteste ”o nenorocire” pentru Romania. La randul sau, liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, se intreaba daca Iohannis a decis singur sa candideze sau ”l-a chemat Orban”.Dumitru Buzatu…

- Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui, a declarat in exclusivitate pentru realitatea.net, ca in opinia sa, in ședința de astazi, partidul va da o decizie de susținere pentru Liviu Dragnea, astfel incat acesta sa ramana la conducerea PSD, chiar daca are o condamnare in prima instanța la inchisoare…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, face apel la calm si spune ca ”trebuie sa le aratam tuturor celor care cred ca se poate reedita momentul Ciolos, intr-o alta varianta, ca nu se va intampla acest lucru”. Dumitru Buzatu a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca, in opinia sa, credibilitatea…

- Presedintele organizatiei PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat luni ca, in cazul in care seful statului nu respecta ordinea constitutionala, ar trebui declansate procedurile pentru suspendarea lui din functie.