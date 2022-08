Stiri pe aceeasi tema

- Politistii vasluieni au depistat joi, 4 august, un barbat care figura urmarit internațional, in baza unui mandat european de arestare. Are 38 de ani și este de loc din localitatea Carja, orașul Murgeni. „Pe numele acestuia, autoritațile judiciare din Austria au emis un mandat european de arestare, barbatul…

- Senatorul PSD Maricel Popa a dat in judecata Inspectoratul de Politie Judetean Iasi. Acesta a contestat in instanta decizia prin care agentii de Politie l-au transformat in pieton. Oamenii legii au retinut ca Popa a depasit limita legala de viteza cu 60 de kilometri la ora. Senatorului iesean i-a fost…

- De cand managerul de la Husi a anuntat ca vrea sa vina la Vaslui si nu ca un chirurg simplu, ci ca manager de spital, a invrajbit toata comunitatea de medici din Spitalul Judetean. Le-a bagat adrenalina la maximum. Hotarati si fermi, convinsi ca vocea lor conteaza, acestia au incercat sa-i transmita…

- CERCETAT… Dosar penal pe numele unui barbat in varsta de 48 de ani, din municipipiul Tecuci, județul Galați. El este cercetat penal dupa ce a fost prins la volan deși consumase droguri. Conducatorul auto a fost tras pe dreapta, miercuri seara, in timp ce circula pe strada Calugareni din municipiul…

- Grajdul Boului Ros din Barlad a strans laolalta toate tonomatele din presa locala. Dupa Academia Barladeana, o noua institutie isi face loc pe firmamentul orasului facut cu bile de rulmenti, Casa Presei. Fiindca la acest moment, in organigrama grajdului, patru pozitii cheie sunt ocupate de jurnalisti.…

- Sunt probleme mari in relația dintre Shakira și Gerald Pique. Presa spaniola susține ca frumoasa cantareața ar fi fost inșelata, de curand, de fundașul echipei FC Barcelona. Cei doi sunt impreuna de peste un deceniu. La doar cateva zile dupa ce a pierdut apelul prin care spera sa poata evita procesul…

- La Vaslui, in imparatia lui Uzatu, digitalizarea se face ca la carte, cu … biti. Nu e gluma, Uzatu l-a uns mare sef la noua struto -camila digitalizata, taman pe unul de-i spune Biti au Bitu. Un nume predestinat, fiindca pentru cine nu stie, bit-ul este tocmai unitatea de masura pentru informatia pe…

- INDECIZIE…Politistii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Iana au retinut un barbat, din localitatea Marasesti, comuna Voinesti, judetul Vaslui, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat. Individul, M. F., de 32 de ani, din Marasesti, comuna Voinesti, a fost vazut conducand o autoutilitara…